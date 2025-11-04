鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.61元，其中最高估值0.67元，最低估值0.45元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.67(0.67)
|0.73
|0.86
|最低值
|0.45(0.45)
|0.4
|0.46
|平均值
|0.59(0.59)
|0.6
|0.72
|中位數
|0.61(0.63)
|0.64
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.11億
|17.88億
|18.81億
|19.75億
|最低值
|16.96億
|17.30億
|17.70億
|18.82億
|平均值
|17.03億
|17.55億
|18.28億
|19.14億
|中位數
|17.03億
|17.54億
|18.25億
|18.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|營業收入
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
