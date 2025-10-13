鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為44.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.63元，其中最高估值0.67元，最低估值0.46元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.67(0.67)0.760.89
最低值0.46(0.46)0.40.46
平均值0.6(0.59)0.610.73
中位數0.63(0.61)0.640.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.37億18.28億19.09億19.75億
最低值16.94億17.36億17.80億18.82億
平均值17.05億17.63億18.39億19.14億
中位數17.03億17.54億18.26億18.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.200.480.261.340.26
營業收入12.41億12.91億15.17億16.28億16.72億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

