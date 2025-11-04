鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEXX實驗室(IDXX-US)EPS預估上修至12.91元，預估目標價為785.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對IDEXX實驗室(IDXX-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.62元上修至12.91元，其中最高估值12.99元，最低估值12.4元，預估目標價為785.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.99(12.78)
|14.68
|16.87
|18.62
|最低值
|12.4(12.4)
|14.02
|15.81
|18.06
|平均值
|12.81(12.62)
|14.32
|16.3
|18.26
|中位數
|12.91(12.62)
|14.35
|16.33
|18.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.94億
|47.15億
|52.03億
|56.13億
|最低值
|42.01億
|45.51億
|49.51億
|53.84億
|平均值
|42.63億
|46.27億
|50.45億
|55.10億
|中位數
|42.82億
|46.30億
|50.27億
|55.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.71
|8.60
|8.03
|10.06
|10.67
|營業收入
|27.07億
|32.15億
|33.67億
|36.61億
|38.98億
詳細資訊請看美股內頁：
IDEXX實驗室(IDXX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
