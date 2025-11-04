鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEXX實驗室(IDXX-US)EPS預估上修至12.91元，預估目標價為785.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對IDEXX實驗室(IDXX-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.62元上修至12.91元，其中最高估值12.99元，最低估值12.4元，預估目標價為785.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.99(12.78)14.6816.8718.62
最低值12.4(12.4)14.0215.8118.06
平均值12.81(12.62)14.3216.318.26
中位數12.91(12.62)14.3516.3318.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.94億47.15億52.03億56.13億
最低值42.01億45.51億49.51億53.84億
平均值42.63億46.27億50.45億55.10億
中位數42.82億46.30億50.27億55.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.718.608.0310.0610.67
營業收入27.07億32.15億33.67億36.61億38.98億

詳細資訊請看美股內頁：
IDEXX實驗室(IDXX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

IDEXX實驗室722.94+14.8%

