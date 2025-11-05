鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-05 04:30

據《彭博》周二（4 日）報導，澳洲將向中國運送五年來第一批油菜籽，一艘裝載試運貨物的貨輪，預計將在一周內啟航，前往中國青島。

澳洲給中國發貨，加拿大農民急了。（圖：觀察者網）

另一邊，迎來不錯油菜籽收成的加拿大農民對加拿大媒體《CBC》抱怨，說他們現在希望政府能趕緊解決與中國的貿易問題。

‌



據澳洲最大散裝糧食出口商 CBH 集團的裝船計畫和港口安排表，散貨船「Armonia A」號將於 5 日抵達西澳大利亞州埃斯佩蘭斯的港口，在那兒裝載約 6 萬噸油菜籽，然後在 7 日或 8 日駛往青島港。

這是自 2020 年出於防止病蟲害檢疫要求，中國停止從澳洲進口油菜籽之後，澳洲發往中國的首批試運貨之一。

目前至少已有三批試運貨被中國訂購，計劃在今年第四季發運。澳洲農業部官網顯示，本次試運標準要求油菜籽貨物中「非種子物質」含量低於 1%。

澳洲農業部發言人表示，正與中國等所有貿易夥伴協商，改善農產品貿易條件。

澳洲穀物貿易協會執行長 Pat O’Shannassy 也說，若試運順利，將是一個重要里程碑。不過，「我們不想操之過急，因為試運仍需符合既定標準」。

《彭博》指出，此次澳洲試運油菜籽，恰逢中國與加拿大貿易關係緊張之時。作為全球最大油菜籽出口國，加拿大此前幾乎壟斷中國進口市場。2024 年中國進口的 639 萬噸油菜籽，幾乎全部來自加拿大。