北美出境遊市場利多 中國決定恢復公民赴加拿大團隊遊業務

2025-11-04

據《央視》報導，中國外交部發言人毛寧周一（3 日）表示，中方決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大團隊遊業務。

中國決定恢復公民赴加拿大團隊遊業務。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，去哪兒旅行的數據顯示，消息發出半小時內，平台上前往加拿大多個城市的機票搜索量大幅提升。其中，前往多倫多機票搜索量較去年同期暴增 61%，前往蒙特利爾搜索量激增 223%，前往渥太華搜索量狂增 137%。

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，由於種種原因，之前加拿大未能同步恢復中國公民團隊遊業務，成為出境團隊遊一大「待補缺口」。

如今這一業務即將正式恢復，對旅遊行業而言，無疑是又一利多，不僅將進一步完善北美等區域的旅遊目的地矩陣，也將為上海市民遊客提供更豐富的出境遊選擇，滿足不同客群對自然探索、文化體驗的多元需求。

「作為北美兩大核心目的地之一，加拿大的加入讓北美旅遊版圖重新完整，也將讓旅遊企業得以依托兩國地理關聯性，開發更多的跨目的地組合商品。​當然，這也將有望後續帶動商務考察、經貿交流等跨界出行場景的升溫。​」周衛紅說。

談及業務籌備，眾信旅遊加拿大產品負責人表示，目前已經在著手準備 2026 年加拿大大商品線路，根據加拿大的不同季節，推出不同主題產品，例如春季鬱金香賞花、秋季賞楓，冬季冰球滑雪極光等。