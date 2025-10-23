瑞鼎打入全球數百款車型 車用TDDI產品獲SGS認證 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-23 13:18

驅動 IC 業者瑞鼎 (3592-TW) 今 (23) 日宣布，車用 TDDI 產品獲 SGS 頒發 ISO 26262 ASIL B Ready 產品證書，彰顯公司車用 TDDI 產品開發符合車用功能安全高標準之可靠性，目前公司車用產品已經被全球數百款車型所採用。

瑞鼎指出，隨著汽車產業中電子技術高度發展，車用功能安全性在流程管控與產品開發都面臨全新挑戰，有鑒於此，國際標準組織制定 ISO 26262 做為全球公認的汽車功能安全標準，定義車用電子產品的功能安全符合所需的車用安全完整性等級 ASIL(Automotive Safety Integrity Level)。

ISO 26262 涵蓋車用產品全生命週期，驗證車用電子系統符合功能安全，並為供應鏈提供安全性之佐證。瑞鼎車用 TDDI 成功通過 ISO 26262 ASIL B Ready 產品驗證，展現其在嚴謹的安全環境下，具備可靠性與安全性的國際級水準。

瑞鼎專注完整系列的車規級顯示 IC，從 DDI (Display Driver IC)、TDDI 到時序控制 IC (Timing Controller) 與橋接 IC (Bridge IC)，產品已經被全球數百款車型所採用。

瑞鼎為全球顯示器面板廠商、Tier1 及車廠提供完整的 IC 解決方案，總經理林文聰表示，公司致力於符合嚴格安全標準的解決方案，本次車用 TDDI 通過 SGS-TÜV Saar 的 ISO 26262 ASIL B Ready 產品驗證，展現瑞鼎在功能安全領域的實力。未來將持續在車用領域深耕，為客戶帶來卓越的設計與高品質的解決方案。