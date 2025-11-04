正瀚拓展市場成效浮現淡旺季差距縮小 第三季虧損0.17億大幅收斂

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-04 19:12

正瀚 (6534-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，第三季營收 2.17 億元，年增逾 6 成，創歷年同期新高。正瀚積極拓展市場，縮小淡旺季差距成效逐步顯現，第三季雖仍虧損 0.17 億元，每股虧損 0.16 元，但虧損幅度已較去年同期大幅收斂。

正瀚拓展市場成效浮現，淡旺季差距縮小，第三季虧損0.17億大幅收斂 。(圖：shutterstock)

正瀚第三季營收 2.17 億元，季減 48.33%，年增 60.74%；毛利率 79.72%，季減 3.37 個百分點，年增 13.06 個百分點；營益率 - 22.58%，季對季轉負，不過營業虧損較去年同期收斂；稅後虧損 0.17 億元，季對季轉虧，年對年虧損收斂，每股虧損 0.16 元。

正瀚前三季營收 14.91 億元，年增 9.63%；毛利率 84.64%，年減 0.96 個百分點；營益率 38.97%，年減 0.22 個百分點；稅後純益 4.2 億元，年減 8.1%，每股純益 4.09 元。

正瀚持續擴展市場與產品線，弭平季節性因素影響，在以往最淡的第三季，今年淡季效應淡化，帶動營收表現，且虧損收斂，不過前三季受到業外匯兌損失影響，稅後純益 4.2 億元，較去年同期衰退。

正瀚今年成功取得美國 5 項 PGR 產品登記證，這些新品結合創新的植物生理調控機制與專利配方技術，凸顯正瀚在 PGR 產品差異化的優勢，並強化 PGR 產品線的競爭力。

正瀚進一步提到，PGR 新品涵蓋多種作物與應用場域，目前 PGR 已有多家國際客戶啟動樣品測試與田間試驗。

正瀚今天也同步公告 10 月營收 0.84 億元，月減 20.62%，年增 17%；累計今年前 10 月營收 15.75 億元，年增 9.96%。正瀚表示，隨著南半球進入春季播種季節，加上北美客戶看好明年市場積極備貨，帶動 10 月及累計今年前 10 月營收皆創歷史同期新高。