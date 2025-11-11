search icon



【Joe’s華爾街脈動】政府關門僵局現曙光，點燃漲勢、逆轉科技股賣壓

Joe Lu


華盛頓協議進展，釋放科技股買盤；台積電營收創紀錄，為台股提供強勁本地催化劑。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】政府關門僵局現曙光，點燃漲勢、逆轉科技股賣壓 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 10 日 美東時間


摘要
  • 創紀錄的美國政府長期關門有望結束，引發強勁的風險偏好情緒，全球股市應聲飆漲。
  • 科技股與 AI 股引領美股急遽反彈，此一走勢直接助燃了台股加權指數 (TAIEX) 的強勁漲勢。
  • 投資者果決地從避險的公債輪動回股市，公債殖利率上揚。
  • 美國參議院就政府撥款協議取得突破，成為市場最主要且壓倒性的催化劑。
  • 黃金同步飆漲，突顯了儘管投資者慶祝政治逆風的掃除，但對潛在經濟健全狀況的擔憂依然存在。

華盛頓的政治突破釋放了一股強勁的風險偏好漲勢，完全逆轉了上週由恐懼所驅動的拋售，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

