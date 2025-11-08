【Joe’s華爾街脈動】勞動市場震撼彈動搖全球，AI漲勢在宏觀壓力下崩潰

‌



摘要

長期持續的美國政府關門造成數據真空，加劇了市場波動以及對經濟真實狀況的不確定性。

一份顯示美國十月份裁員人數飆升至數十年高點的民間報告，成為市場情緒最主要的驅動因素。

疲弱的勞動市場數據大幅提高了市場對聯準會 12 月降息的預期，公債殖利率應聲下跌，反映公債價格上漲。

在資產泡沫擔憂加劇下，投資者大舉拋售高估值 AI 股， 那斯達克 指數經歷了自四月以來最差的單週表現。

美股在劇烈波動的一週後收低，科技股引領的急遽賣壓，蓋過了週末防禦性類股的反彈。

市場的性格已發生根本性的改變。十月份以來由 AI 助燃的動能交易，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》

鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。

Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。

Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。