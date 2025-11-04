鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-04 10:20

40億美元！星巴克出售60%中國業務給博裕資本 專家：合資新模式為陸咖啡市場注入全新變數（圖：Shutterstock）

全球咖啡巨頭星巴克周二 (4 日) 宣佈與中國領先的另類資產管理公司博裕投資達成戰略合作，雙方將聯合成立合資企業，共同營運星巴克在中國市場的零售業務。這場里程碑式的合作，標誌著深耕中國市場 26 年的星巴克正式開啟戰略轉型新篇章，也為競爭白熱化的中國咖啡市場注入了全新變數。

綜合《21 世紀經濟報道》、《經濟觀察網》等陸媒報導，根據雙方公佈的協議細節，新成立的合資企業將由博裕投資持有至多 60% 的控股股權，星巴克保留 40% 股權，並繼續作為品牌與智慧財產權的所有者，向合資企業提供授權支援。此次交易基於約 40 億美元 (不計現金與債務) 的企業價值核算，而星巴克中國零售業務的總估值預計將超過 130 億美元，包含股權轉讓所得、保留的 40% 權益價值及未來十年授權收益三部分。新合資企業將繼續以上海為總部，全面接管星巴克在中國的門市。

根據星巴克 2025 財年業績報告，截至今年 9 月 28 日，星巴克中國門市總數已達 8011 家，2025 年度全年新增淨 415 家，第四財季單季新開 183 家。雙方明確指出，未來將攜手把中國市場的星巴克門市規模逐步拓展至 20000 家的長遠目標。

對於此次合作，星巴克董事長兼執行長倪睿安 (Brian Niccol) 表示，博裕在本地市場的經驗將加速星巴克在中小城市及新興區域的佈局，博裕合夥人黃宇錚則強調，星巴克 26 年來在中國塑造的高端品牌形象與顧客情感聯想是核心吸引力，雙方將共同探索更創新、本土化的體驗。

這一交易背後是星巴克中國業務的穩健成長為自身談判提供了底氣。上周四 (30 日) 發布的 2025 財年業績顯示，星巴克中國第四財季營收年增 6% 至 8.316 億美元，全年營收成長 5% 至 31.05 億美元，門市經營利潤率維持兩位數，經營利潤與利潤率連四季季增率向上提升。業績成長主因包括 6 月起對星冰樂、冰搖茶等核心產品降價，加上產品創新如茶拿鐵系列、配送業務擴張及與東航會員互通、小紅書合作等措施。儘管同店客單價年減 7%，但交易量成長 9%，新開店 (涵蓋 1091 個縣級城市) 獲利效率超過預期。

此次股權合作被視為星巴克「再中國化」關鍵一步。過去，星巴克中國營運需層層審批，如今透過放權合資企業，可望加速本土決策，但挑戰在於平衡「中國化」與品牌文化。星巴克以店員關懷、一線導向的服務體系著稱，博裕能否在提升效率的同時保留其文化內核，成為關注焦點。

星巴克中國雖維持穩健成長，但面臨平價咖啡賽道強烈衝擊，瑞幸門市超過 2.7 萬家，幸運咖達 9000 家，42% 市佔率集中在人民幣 9.9 到 16 元價格區間，擠壓星巴克 30 元以上的高端市場，2025 財年中國同店銷售額下降 1%，客單價下滑 5%，亟需突破下沉與本土化瓶頸。

此次合作，星巴克旨在藉博裕的本土資源加速中小城市拓展，推動產品與營運本土化，此前星巴克已透過核心產品降價 (如星冰樂降 5 元至 23 元)、推出茉莉拿鐵等茶咖產品應對競爭。