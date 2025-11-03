波克夏Q3獲利飆34% 仍難解華爾街對巴菲特交棒擔憂

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-03 23:57

根據《CNBC》周一 (3 日) 報導，巴菲特執掌的波克夏 (BRK.A-US) 第三季營運獲利大幅成長 34% 至 135 億美元，主要受惠保險承保收入激增逾 200%。但該公司股價卻漲不動，分析師對年底股神卸任後的影響和高估值表達擔憂。

巴菲特宣布年底卸任波克夏執行長，市場關注接班對股價影響。(圖:Shutterstock)

波克夏第三季整體營運獲利較去年同期大增 34%，達 134.9 億美元。獲利激增主要受惠於保險承保收入暴增逾 200% 至 23.7 億美元，災害損失減少加上汽車保險公司 Geico 表現改善。

儘管業績亮眼，波克夏 A 股周一仍持平，自 5 月初高點算起已回檔逾 10%。當時，巴菲特宣布年底將卸任執行長，為其六十年掌舵生涯劃下句點。

獲利反彈的同時，波克夏現金部位膨脹至 3,816 億美元，再創新高紀錄。

投行 KBW 認為波克夏股價在財報後顯得「脆弱」，主因估值偏貴加上巴菲特年底交棒帶來的領導層變數。

該機構以波克夏 2026 年預估獲利來算，本益比高達 22.2 倍，股價是帳面價值的 1.47 倍。加上經濟前景不明，汽車保險 Geico、投資收益和鐵路 BNSF 短期獲利都面臨壓力，最近將該公司降評為賣出，認為目前股價太貴。

CFRA 分析師 Catherine Seifert 雖肯定強勁季度表現，但也警告保險損失成本下降 9.4% 難以持續，「綜合考量營收成長疲弱、未進行回購，加上巴菲特即將交棒，以目前價位來看，我們認為股價已反映合理價值且缺乏短期利多。」她說。

不過也有樂觀代表。Edward Jones 認為新任執行長阿貝爾 (Greg Abel) 可望「重拾投資人信心」，並點名重啟投資活動或股份回購是潛在短期催化劑。該機構最近在巴菲特退休消息導致股價大幅落後後，將波克夏從持有調升至買進。