鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.47元，其中最高估值3.48元，最低估值1.13元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.48(3.35)
|4.94
|5.66
|6.91
|最低值
|1.13(1.62)
|1.82
|3.36
|6.62
|平均值
|2.32(2.37)
|3.4
|4.43
|6.77
|中位數
|2.47(2.32)
|3.45
|4.5
|6.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.91億
|75.98億
|78.10億
|81.95億
|最低值
|66.02億
|67.94億
|72.62億
|81.95億
|平均值
|70.20億
|72.63億
|75.99億
|81.95億
|中位數
|70.10億
|72.24億
|76.28億
|81.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至2.32元，預估目標價為150.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團H-US的目標價調升至145元，幅度約3.57%
- 剛轉手就賣 凱悅將以20億美元出售Playa資產
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為68.00元
下一篇