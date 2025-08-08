鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為150.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.47元，其中最高估值3.48元，最低估值1.13元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.48(3.35)4.945.666.91
最低值1.13(1.62)1.823.366.62
平均值2.32(2.37)3.44.436.77
中位數2.47(2.32)3.454.56.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.91億75.98億78.10億81.95億
最低值66.02億67.94億72.62億81.95億
平均值70.20億72.63億75.99億81.95億
中位數70.10億72.24億76.28億81.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

