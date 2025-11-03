精確拿到AI液冷散熱訂單 11月起交貨

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-03 18:16

‌



精確 (3162-TW) 今 (3) 日宣布，投身 AI 液冷散熱領域有成，近期自客户 AI 服務器廠商獲得訂單，最終客戶是全球性半導體企業和 AI 伺服器廠商，相關產品預計於本月開始分批交付。

精確投身AI液冷散熱領域有成。(鉅亨網資料照)

精確自研多項液冷散熱零部件，包括分歧管、水冷板、記憶體散熱模組、CDU、浸沒式液冷機櫃等，並按照客戶規格要求進行 AI 服務器浸沒式液冷櫃的設計、開發及生產，現已通過該客戶針對浸沒式液冷櫃的技術驗證。

‌



精確表示，上述產品的最終客戶是全球性半導體企業和 AI 伺服器廠商。

另一方面，精確已通過另一間 AI 服務器液冷系統廠商的分歧管技術驗證，並獲取相關訂單，首批量產品預計 11 月底前開始交付。

而針對液冷系統中重要零部件分歧管，精確也開始交付其他客戶送樣，預期未來將逐步放量產能生產。

為滿足上述訂單的交付和未來潛在訂單的需求，精確已於第三季與福曼科技成立合資公司以共同拓展 AI 伺服器液冷系統相關業務，並於嘉興建設相關生產工廠，預計 12 月底達到大批量生產水平；精確強調，在 AI 領域高精密度極潔淨度要求下，工廠具備最新生產設備及被驗證資質。