精確拿到AI液冷散熱訂單 11月起交貨
鉅亨網記者王莞甯 台北
精確 (3162-TW) 今 (3) 日宣布，投身 AI 液冷散熱領域有成，近期自客户 AI 服務器廠商獲得訂單，最終客戶是全球性半導體企業和 AI 伺服器廠商，相關產品預計於本月開始分批交付。
精確自研多項液冷散熱零部件，包括分歧管、水冷板、記憶體散熱模組、CDU、浸沒式液冷機櫃等，並按照客戶規格要求進行 AI 服務器浸沒式液冷櫃的設計、開發及生產，現已通過該客戶針對浸沒式液冷櫃的技術驗證。
精確表示，上述產品的最終客戶是全球性半導體企業和 AI 伺服器廠商。
另一方面，精確已通過另一間 AI 服務器液冷系統廠商的分歧管技術驗證，並獲取相關訂單，首批量產品預計 11 月底前開始交付。
而針對液冷系統中重要零部件分歧管，精確也開始交付其他客戶送樣，預期未來將逐步放量產能生產。
為滿足上述訂單的交付和未來潛在訂單的需求，精確已於第三季與福曼科技成立合資公司以共同拓展 AI 伺服器液冷系統相關業務，並於嘉興建設相關生產工廠，預計 12 月底達到大批量生產水平；精確強調，在 AI 領域高精密度極潔淨度要求下，工廠具備最新生產設備及被驗證資質。
精確樂觀看待，在各行業對 AI 解決方案的需求持續增長下，全球 AI 伺服器液冷系統市場預計將迎來快速發展，今年營收再向上攀升無虞。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 精確歐洲廠拿下英國Forseven 10年大單
- 精確在手訂單看到5年 金額高達120億元
- 邁科11月底轉上市 新晶片明年Q2量產 AI伺服器營收看增
- 〈台股開盤〉台積電法說前改寫天價、DRAM雙雄漲停 大漲逾300點續創高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇