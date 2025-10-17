鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-17 18:09

行動支付龍頭 LINE Pay(7722-TW) 今 (17) 日宣布與訂位服務領域領導企業 inline group Limited 簽署策略合作備忘錄 (MOU)，攜手強化雙方在支付與訂位服務上的整合與策略合作關係。透過此次合作，將持續拓展 LINE Pay 生態圈的策略夥伴關係，加速全球市場佈局，推動業務長期永續發展。

LINE Pay攜訂位服務品牌inline簽署MOU 打造跨界服務生態圈。(圖/LINE Pay)

LINE Pay 表示，此次 MOU 不僅著眼於投資或業務合作的可能性，更象徵雙方邁向深度合作的策略性里程碑。未來將結合 LINE Pay 與 inline 在服務、技術、通路資源與產業經驗上的優勢，包括 inline 在全面預約管理與餐廳營運整合，以及 CRM(客戶關係管理)、行銷與數據分析方面的專業能力，共同打造全新的成長動能與創新的「一站式使用者體驗」，並持續研擬多元合作模式，逐步實現更直覺、更便利的支付與訂位整合服務。

inline 近年在亞洲及海外市場展現亮眼成長，除深耕台灣、香港、新加坡等亞洲市場外，亦積極拓展服務至澳洲等其他國家，其發展方向與 LINE Pay 的跨國經營藍圖高度契合。此次策略合作預期將進一步強化雙方在台灣及國際市場的競爭力，並把以使用者為核心的「一站式體驗」推向國際舞台。