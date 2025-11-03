search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
力積電 (6770-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、神達 (3706-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、神達 (3706-TW)、元大高股息 (0056-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、神達 (3706-TW)、日月光投控 (3711-TW)、中工 (2515-TW)


5. 外資當日 (31) 買超的股票
聯電 (2303-TW)、元大高股息 (0056-TW)、三商壽 (2867-TW)、日月光投控 (3711-TW)、國巨 (2327-TW)
 

力積電31.9+1.27%
聯電48.25+3.99%
神達105.5+5.50%
日月光投控248+0.20%
中工15.5+0.98%
三商壽7.14-1.24%
國巨256+2.81%
群益台灣精選高息21.66+0.42%
元大高股息37.46+0.00%
元大台灣價值高息9.77+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
聯電

44.83%

勝率
偏強
神達

73.68%

勝率
偏強
力積電

91.3%

勝率

#偏強機會股

偏強
聯電

44.83%

勝率
偏強
神達

73.68%

勝率

#當沖高手_強

偏強
聯電

44.83%

勝率
偏強
神達

73.68%

勝率

#上升三紅K

偏強
聯電

44.83%

勝率
偏強
神達

73.68%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
聯電

44.83%

勝率
偏強
神達

73.68%

勝率

