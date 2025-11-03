外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
力積電 (6770-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、神達 (3706-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、神達 (3706-TW)、元大高股息 (0056-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、神達 (3706-TW)、日月光投控 (3711-TW)、中工 (2515-TW)
5. 外資當日 (31) 買超的股票
聯電 (2303-TW)、元大高股息 (0056-TW)、三商壽 (2867-TW)、日月光投控 (3711-TW)、國巨 (2327-TW)
