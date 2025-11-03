〈台股盤前要聞〉史上最強10月寫七大驚奇、台幣月貶2.8角、美西線運價大漲逾2成

巴菲特投資心法公開！「甜蜜點」策略教你掌握低風險高報酬的關鍵時機

【Joe’s華爾街脈動】專題：對大銀行的信任：台灣的信心 vs. 美國的懷疑