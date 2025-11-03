投信近5日賣超個股
1. 投信累計賣超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、南亞 (1303-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、南亞 (1303-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、長榮航 (2618-TW)、強茂 (2481-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
聯電 (2303-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、強茂 (2481-TW)、台新新光金 (2887-TW)、長榮 (2603-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、長榮 (2603-TW)、南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、萬海 (2615-TW)
5. 投信當日 (31) 賣超的股票
聯電 (2303-TW)、南亞科 (2408-TW)、緯創 (3231-TW)、長榮航 (2618-TW)、華邦電 (2344-TW)
