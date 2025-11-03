search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、南亞 (1303-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、南亞 (1303-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、長榮航 (2618-TW)、強茂 (2481-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
聯電 (2303-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、強茂 (2481-TW)、台新新光金 (2887-TW)、長榮 (2603-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、長榮 (2603-TW)、南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、萬海 (2615-TW)


5. 投信當日 (31) 賣超的股票
聯電 (2303-TW)、南亞科 (2408-TW)、緯創 (3231-TW)、長榮航 (2618-TW)、華邦電 (2344-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
聯電48.25+3.99%
南亞41.55+0.12%
玉山金30.05+1.01%
長榮航36.4+0.55%
強茂82.3-2.37%
台新新光金18.85+0.80%
長榮195+0.78%
南亞科137.5+3.77%
萬海83.7+1.95%
緯創149-1.00%
華邦電55.5+2.40%
元大航太防衛科技23.85+0.89%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

偏弱
玉山金

57.14%

勝率

#偏強機會股

偏強
聯電

44.83%

勝率

#波段上揚股

偏強
聯電

44.83%

勝率

#當沖高手_強

偏強
聯電

44.83%

勝率

#突破區間

偏強
聯電

44.83%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty