鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-03 14:50

黃金價格周一 (3 日) 開盤走弱，隨後穩定在每盎司 4000 美元附近。此前，中國取消了部分零售商長期實行的退稅政策，此舉可能對中國市場需求構成壓力。

中國稅收新政震動黃金市場 珠寶股重挫 金價面臨衝擊(圖:shutterstock)

金價周一開盤一度下跌多達 1%，此後回穩，並小幅上漲 0.1%，暫時維持在每盎司 4000 美元左右。截至新加坡時間下午 12 點 55 分，現貨黃金價格報每盎司 4004.73 美元。

北京當局於上周六宣布，部分零售商在銷售從上海黃金交易所 (SGE) 和上海期貨交易所 (SFE) 購買 (無論是直接銷售還是經過加工) 的黃金時，將不再被允許沖抵增值稅 (VAT)。這項稅收變革立即導致中國黃金珠寶類股暴跌。

在新的政策下，這項稅收激勵措施將保留給 SGE 和 SFE 成員，且僅限於他們打算將黃金作為投資產品銷售時。新政策將持續至 2027 年底。

對於非投資用途的黃金，例如珠寶或工業用品，無論是交易所成員還是非成員，在向消費者銷售時，現在只能沖抵投入增值稅的 6%，而非過去的 13%。即使是非成員公司，若直接從交易所購買黃金，也適用相同規定。

市場對此反應劇烈。珠寶股價大跌，例如周大福珠寶集團有限公司在香港暴跌多達 12%，周生生集團國際有限公司下跌超過 8%，老鳳祥黃金有限公司也下跌超過 9%。包括 Tiffany Feng 的花旗集團分析師指出，由於成本壓力，整個行業很可能會提高價格以轉嫁成本。

儘管今年黃金價格創紀錄的上漲行情，主要並非由中國需求所推動，但 BullionVault 研究總監 Adrian Ash 表示，在黃金最大消費國實施稅改，將會「挫傷全球市場情緒」。不過，他也認為，這項消息對於希望在上個月價格飆升後迎來更深度修正的交易者和投資者來說，可能相當受歡迎。