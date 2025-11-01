鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至66.78元，預估目標價為1600元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2025年EPS預估：中位數由66.41元上修至66.78元，其中最高估值71.52元，最低估值63.13元，預估目標價為1600元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|71.52(71.52)
|85.46
|112.63
|最低值
|63.13(63.13)
|65.28
|76.56
|平均值
|66.65(66.55)
|75.01
|88.73
|中位數
|66.78(66.41)
|74.41
|89.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|595,604,970
|758,738,000
|946,584,380
|最低值
|572,263,270
|592,700,000
|685,309,000
|平均值
|585,019,830
|652,903,220
|783,840,000
|中位數
|583,644,000
|646,149,000
|768,373,340
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|66.92
|48.51
|74.59
|70.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
