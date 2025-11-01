search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至66.78元，預估目標價為1600元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2025年EPS預估：中位數由66.41元上修至66.78元，其中最高估值71.52元，最低估值63.13元，預估目標價為1600元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值71.52(71.52)85.46112.63
最低值63.13(63.13)65.2876.56
平均值66.65(66.55)75.0188.73
中位數66.78(66.41)74.4189.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值595,604,970758,738,000946,584,380
最低值572,263,270592,700,000685,309,000
平均值585,019,830652,903,220783,840,000
中位數583,644,000646,149,000768,373,340

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS66.9248.5174.5970.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		530,585,886433,446,330548,796,030493,414,582

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯發科1310+0.00%
美元/台幣30.749+0.11%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty