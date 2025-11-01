鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為27.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.39元，其中最高估值1.45元，最低估值1.35元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.45(1.45)1.631.8
最低值1.35(1.35)1.251.3
平均值1.4(1.4)1.491.62
中位數1.39(1.43)1.511.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值122.47億125.90億128.83億
最低值120.99億123.64億126.11億
平均值121.57億124.80億127.89億
中位數121.50億124.86億128.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.661.661.821.451.47
營業收入96.08億113.86億124.59億121.10億119.21億

詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSHRL

