鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.39元，其中最高估值1.45元，最低估值1.35元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.45(1.45)
|1.63
|1.8
|最低值
|1.35(1.35)
|1.25
|1.3
|平均值
|1.4(1.4)
|1.49
|1.62
|中位數
|1.39(1.43)
|1.51
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|122.47億
|125.90億
|128.83億
|最低值
|120.99億
|123.64億
|126.11億
|平均值
|121.57億
|124.80億
|127.89億
|中位數
|121.50億
|124.86億
|128.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.66
|1.66
|1.82
|1.45
|1.47
|營業收入
|96.08億
|113.86億
|124.59億
|121.10億
|119.21億
詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品HRL-US的目標價調降至27元，幅度約6.9%
- 美零售商警告：關稅的影響遠未結束 情況會變得更糟
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為30.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品HRL-US的目標價調降至32.5元，幅度約5.8%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇