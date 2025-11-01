search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.35元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.39元下修至2.35元，其中最高估值2.68元，最低估值2.12元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.68(2.68)3.23.914.8
最低值2.12(2.22)2.232.723.36
平均值2.38(2.41)2.793.253.71
中位數2.35(2.39)2.793.193.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值119.87億126.38億135.04億149.82億
最低值115.71億120.60億121.80億133.07億
平均值117.59億123.31億130.92億138.66億
中位數117.13億122.88億131.49億135.46億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS2.001.732.30
營業收入107.26億116.77億117.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Amrize Ltd(AMRZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMRZ

相關行情

台股首頁我要存股
Amrize Ltd51.8-0.33%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty