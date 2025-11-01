鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.35元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Amrize Ltd(AMRZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.39元下修至2.35元，其中最高估值2.68元，最低估值2.12元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.68(2.68)
|3.2
|3.91
|4.8
|最低值
|2.12(2.22)
|2.23
|2.72
|3.36
|平均值
|2.38(2.41)
|2.79
|3.25
|3.71
|中位數
|2.35(2.39)
|2.79
|3.19
|3.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|119.87億
|126.38億
|135.04億
|149.82億
|最低值
|115.71億
|120.60億
|121.80億
|133.07億
|平均值
|117.59億
|123.31億
|130.92億
|138.66億
|中位數
|117.13億
|122.88億
|131.49億
|135.46億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.00
|1.73
|2.30
|營業收入
|107.26億
|116.77億
|117.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Amrize Ltd(AMRZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
