鉅亨速報 - Factset 最新調查：安海斯-布希英博BUD-US的目標價調升至80.75元，幅度約3.19%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安海斯-布希英博(BUD-US)提出目標價估值：中位數由78.25元上修至80.75元，調升幅度3.19%。其中最高估值96元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予安海斯-布希英博評價：積極樂觀24位、保持中立3位、保守悲觀0位。
安海斯-布希英博今(1日)收盤價為60.7元。近5日股價下跌3.19%，標普指數上漲1.25%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為90.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.83元，預估目標價為216.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股FND-US的目標價調降至76.5元，幅度約3.16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)EPS預估下修至10.87元，預估目標價為330.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇