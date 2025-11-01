search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安海斯-布希英博BUD-US的目標價調升至80.75元，幅度約3.19%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安海斯-布希英博(BUD-US)提出目標價估值：中位數由78.25元上修至80.75元，調升幅度3.19%。其中最高估值96元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予安海斯-布希英博評價：積極樂觀24位、保持中立3位、保守悲觀0位。

安海斯-布希英博今(1日)收盤價為60.7元。近5日股價下跌3.19%，標普指數上漲1.25%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BUD市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
安海斯-布希英博60.84+1.38%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty