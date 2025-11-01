鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.83元，預估目標價為216.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.71元上修至7.83元，其中最高估值8.04元，最低估值7.71元，預估目標價為216.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.04(8.03)
|9.97
|11.37
|9.89
|最低值
|7.71(7.44)
|8.28
|8.7
|9.89
|平均值
|7.87(7.69)
|8.83
|9.79
|9.89
|中位數
|7.83(7.71)
|8.8
|9.77
|9.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.76億
|33.16億
|36.47億
|33.89億
|最低值
|26.55億
|29.41億
|31.82億
|33.89億
|平均值
|27.19億
|30.94億
|33.85億
|33.89億
|中位數
|27.32億
|30.96億
|33.66億
|33.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.75
|6.74
|4.01
|4.36
|6.08
|營業收入
|15.26億
|22.70億
|18.10億
|19.15億
|23.92億
詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為90.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安海斯-布希英博BUD-US的目標價調升至80.75元，幅度約3.19%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股FND-US的目標價調降至76.5元，幅度約3.16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)EPS預估下修至10.87元，預估目標價為330.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇