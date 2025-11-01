search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.83元，預估目標價為216.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.71元上修至7.83元，其中最高估值8.04元，最低估值7.71元，預估目標價為216.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.04(8.03)9.9711.379.89
最低值7.71(7.44)8.288.79.89
平均值7.87(7.69)8.839.799.89
中位數7.83(7.71)8.89.779.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值27.76億33.16億36.47億33.89億
最低值26.55億29.41億31.82億33.89億
平均值27.19億30.94億33.85億33.89億
中位數27.32億30.96億33.66億33.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.756.744.014.366.08
營業收入15.26億22.70億18.10億19.15億23.92億

詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHLI

相關行情

台股首頁我要存股
Houlihan Lokey Inc - Class A179.16-10.1%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty