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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為202.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.32元上修至6.54元，其中最高估值6.61元，最低估值6.31元，預估目標價為202.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.61(6.4)7.648.319.31
最低值6.31(6.18)7.087.768.59
平均值6.49(6.31)7.348.028.95
中位數6.54(6.32)7.388.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.64億24.59億26.60億28.57億
最低值22.15億23.67億25.03億25.79億
平均值22.38億24.12億25.68億27.18億
中位數22.28億24.01億25.41億27.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.129.15--1.934.26
營業收入15.60億12.20億14.61億17.41億19.84億

詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPXC

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