鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為202.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.32元上修至6.54元，其中最高估值6.61元，最低估值6.31元，預估目標價為202.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.61(6.4)
|7.64
|8.31
|9.31
|最低值
|6.31(6.18)
|7.08
|7.76
|8.59
|平均值
|6.49(6.31)
|7.34
|8.02
|8.95
|中位數
|6.54(6.32)
|7.3
|8
|8.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.64億
|24.59億
|26.60億
|28.57億
|最低值
|22.15億
|23.67億
|25.03億
|25.79億
|平均值
|22.38億
|24.12億
|25.68億
|27.18億
|中位數
|22.28億
|24.01億
|25.41億
|27.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.12
|9.15
|--
|1.93
|4.26
|營業收入
|15.60億
|12.20億
|14.61億
|17.41億
|19.84億
詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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