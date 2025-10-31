鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為136.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元上修至4.13元，其中最高估值4.15元，最低估值3.97元，預估目標價為136.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.15(4.06)4.95.255.72
最低值3.97(3.97)4.375.225.72
平均值4.08(4.02)4.585.245.72
中位數4.13(4.03)4.535.245.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.36億25.73億27.31億29.02億
最低值20.83億21.95億26.63億29.02億
平均值21.17億23.80億26.97億29.02億
中位數21.27億23.22億26.97億29.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.561.631.972.563.50
營業收入11.31億12.13億14.35億17.23億18.62億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

