鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為136.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元上修至4.13元，其中最高估值4.15元，最低估值3.97元，預估目標價為136.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.15(4.06)
|4.9
|5.25
|5.72
|最低值
|3.97(3.97)
|4.37
|5.22
|5.72
|平均值
|4.08(4.02)
|4.58
|5.24
|5.72
|中位數
|4.13(4.03)
|4.53
|5.24
|5.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.36億
|25.73億
|27.31億
|29.02億
|最低值
|20.83億
|21.95億
|26.63億
|29.02億
|平均值
|21.17億
|23.80億
|26.97億
|29.02億
|中位數
|21.27億
|23.22億
|26.97億
|29.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.56
|1.63
|1.97
|2.56
|3.50
|營業收入
|11.31億
|12.13億
|14.35億
|17.23億
|18.62億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
