鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.(WAY-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Waystar Holding Corp.(WAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元上修至1.46元，其中最高估值1.52元，最低估值1.37元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.52(1.47)1.762.012.56
最低值1.37(1.35)1.521.742.14
平均值1.44(1.39)1.621.852.27
中位數1.46(1.38)1.611.822.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.93億13.04億14.36億16.02億
最低值10.38億11.42億12.55億15.56億
平均值10.81億12.59億13.90億15.75億
中位數10.89億12.79億14.09億15.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.28-0.26-0.31-0.13
營業收入5.79億7.05億7.91億9.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Waystar Holding Corp.(WAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

