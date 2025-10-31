鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.(WAY-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Waystar Holding Corp.(WAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元上修至1.46元，其中最高估值1.52元，最低估值1.37元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.52(1.47)
|1.76
|2.01
|2.56
|最低值
|1.37(1.35)
|1.52
|1.74
|2.14
|平均值
|1.44(1.39)
|1.62
|1.85
|2.27
|中位數
|1.46(1.38)
|1.61
|1.82
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.93億
|13.04億
|14.36億
|16.02億
|最低值
|10.38億
|11.42億
|12.55億
|15.56億
|平均值
|10.81億
|12.59億
|13.90億
|15.75億
|中位數
|10.89億
|12.79億
|14.09億
|15.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.28
|-0.26
|-0.31
|-0.13
|營業收入
|5.79億
|7.05億
|7.91億
|9.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Waystar Holding Corp.(WAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
