鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至6.04元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.93元上修至6.04元，其中最高估值6.49元，最低估值5.85元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.49(6.49)
|8.54
|10.23
|12.06
|最低值
|5.85(5.79)
|6.46
|7.89
|9.46
|平均值
|6.04(5.98)
|7.19
|8.8
|10.76
|中位數
|6.04(5.93)
|7.06
|8.46
|10.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.51億
|53.98億
|59.08億
|60.98億
|最低值
|48.94億
|51.95億
|55.66億
|59.62億
|平均值
|49.33億
|52.74億
|56.57億
|60.30億
|中位數
|49.36億
|52.72億
|56.48億
|60.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.94
|1.42
|2.19
|9.08
|6.45
|營業收入
|33.14億
|38.25億
|40.86億
|42.38億
|45.69億
詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司GDDY-US的目標價調降至180元，幅度約8.63%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為198.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司GDDY-US的目標價調降至201元，幅度約8.84%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇