鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至6.04元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.93元上修至6.04元，其中最高估值6.49元，最低估值5.85元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.49(6.49)8.5410.2312.06
最低值5.85(5.79)6.467.899.46
平均值6.04(5.98)7.198.810.76
中位數6.04(5.93)7.068.4610.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.51億53.98億59.08億60.98億
最低值48.94億51.95億55.66億59.62億
平均值49.33億52.74億56.57億60.30億
中位數49.36億52.72億56.48億60.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.941.422.199.086.45
營業收入33.14億38.25億40.86億42.38億45.69億

詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

