search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司GDDY-US的目標價調降至201元，幅度約8.84%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)提出目標價估值：中位數由220.5元下修至201元，調降幅度8.84%。其中最高估值250元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予GoDaddy公司評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀2位。

GoDaddy公司今(8日)收盤價為150.25元。近5日股價下跌8.84%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GDDY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
GoDaddy公司150.25-2.95%

延伸閱讀



Empty