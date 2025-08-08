鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司GDDY-US的目標價調降至201元，幅度約8.84%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)提出目標價估值：中位數由220.5元下修至201元，調降幅度8.84%。其中最高估值250元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予GoDaddy公司評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀2位。
GoDaddy公司今(8日)收盤價為150.25元。近5日股價下跌8.84%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
