鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學(EW-US)EPS預估上修至2.57元，預估目標價為95.00元
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對愛德華生命科學(EW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.57元，其中最高估值2.62元，最低估值2.48元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.62(2.57)
|2.95
|3.38
|3.77
|最低值
|2.48(2.48)
|2.73
|3.02
|3.56
|平均值
|2.55(2.51)
|2.84
|3.19
|3.65
|中位數
|2.57(2.5)
|2.82
|3.17
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.72億
|67.84億
|75.29億
|82.49億
|最低值
|59.34億
|64.00億
|70.60億
|79.31億
|平均值
|60.13億
|66.02億
|72.75億
|80.88億
|中位數
|60.17億
|65.97億
|72.56億
|80.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.30
|2.38
|2.44
|2.30
|6.97
|營業收入
|43.86億
|52.33億
|53.82億
|60.05億
|54.40億
詳細資訊請看美股內頁：
愛德華生命科學(EW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
