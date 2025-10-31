search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學(EW-US)EPS預估上修至2.57元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對愛德華生命科學(EW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.57元，其中最高估值2.62元，最低估值2.48元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.62(2.57)2.953.383.77
最低值2.48(2.48)2.733.023.56
平均值2.55(2.51)2.843.193.65
中位數2.57(2.5)2.823.173.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.72億67.84億75.29億82.49億
最低值59.34億64.00億70.60億79.31億
平均值60.13億66.02億72.75億80.88億
中位數60.17億65.97億72.56億80.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.302.382.442.306.97
營業收入43.86億52.33億53.82億60.05億54.40億

詳細資訊請看美股內頁：
愛德華生命科學(EW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
