鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為122.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元上修至0.51元，其中最高估值0.7元，最低估值0.08元，預估目標價為122.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.7(0.7)
|1.7
|4.95
|6.61
|最低值
|0.08(0.08)
|0.47
|1.18
|1.94
|平均值
|0.5(0.49)
|0.95
|2.55
|4.07
|中位數
|0.51(0.5)
|0.83
|2.12
|4.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.67億
|31.57億
|58.52億
|98.58億
|最低值
|17.18億
|18.96億
|27.30億
|35.61億
|平均值
|18.68億
|23.75億
|40.58億
|59.53億
|中位數
|18.72億
|23.27億
|35.64億
|51.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.14
|-0.95
|-1.62
|-1.42
|-0.13
|營業收入
|7.94億
|9.72億
|11.99億
|13.33億
|14.74億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
