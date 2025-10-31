鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至0.25元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.25元，其中最高估值0.35元，最低估值0.12元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.35(0.23)
|1.62
|3.88
|3.29
|最低值
|0.12(0.1)
|0.22
|1.29
|2.18
|平均值
|0.24(0.15)
|1
|2.16
|2.76
|中位數
|0.25(0.14)
|1.06
|2.1
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.04億
|54.32億
|62.47億
|64.95億
|最低值
|46.50億
|50.63億
|56.41億
|63.45億
|平均值
|46.79億
|52.63億
|58.82億
|64.30億
|中位數
|46.92億
|52.67億
|58.27億
|64.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|1.83
|-3.62
|-5.01
|-0.89
|營業收入
|17.78億
|27.65億
|31.27億
|34.85億
|41.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
