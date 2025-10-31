search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至0.25元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.25元，其中最高估值0.35元，最低估值0.12元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.35(0.23)1.623.883.29
最低值0.12(0.1)0.221.292.18
平均值0.24(0.15)12.162.76
中位數0.25(0.14)1.062.12.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.04億54.32億62.47億64.95億
最低值46.50億50.63億56.41億63.45億
平均值46.79億52.63億58.82億64.30億
中位數46.92億52.67億58.27億64.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.141.83-3.62-5.01-0.89
營業收入17.78億27.65億31.27億34.85億41.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

相關行情

台股首頁我要存股
Roku公司100.03+1.44%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty