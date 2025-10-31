鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為5.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.67元上修至-0.63元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.53元，預估目標價為5.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.53(-0.5)-0.170.010.02
最低值-1.53(-1.53)-1.15-0.85-0.98
平均值-0.83(-0.83)-0.53-0.37-0.48
中位數-0.63(-0.67)-0.42-0.33-0.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值124.33億121.25億118.55億117.50億
最低值122.71億109.49億106.66億107.52億
平均值123.58億116.37億113.81億113.12億
中位數123.63億117.46億115.04億114.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.141.91-1.54-10.48-0.06
營業收入207.12億196.87億174.78億145.57億131.08億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

