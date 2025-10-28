鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.67元，預估目標價為4.60元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-0.67元，其中最高估值-0.5元，最低估值-1.53元，預估目標價為4.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.5(-0.5)
|-0.18
|0.01
|0.01
|最低值
|-1.53(-1.53)
|-1.15
|-0.85
|-0.98
|平均值
|-0.83(-0.82)
|-0.53
|-0.36
|-0.49
|中位數
|-0.67(-0.63)
|-0.37
|-0.32
|-0.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.61億
|121.25億
|118.55億
|117.50億
|最低值
|122.71億
|109.49億
|106.66億
|105.52億
|平均值
|123.53億
|116.22億
|113.59億
|112.45億
|中位數
|123.52億
|117.01億
|114.82億
|114.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.14
|1.91
|-1.54
|-10.48
|-0.06
|營業收入
|207.12億
|196.87億
|174.78億
|145.57億
|131.08億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
