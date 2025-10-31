鉅亨速報 - Factset 最新調查：Riot Platforms Inc(RIOT-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為27.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Riot Platforms Inc(RIOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.62元上修至-0.41元，其中最高估值0.19元，最低估值-1.44元，預估目標價為27.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.19(0.09)
|-0.11
|0.3
|-1.11
|最低值
|-1.44(-1.44)
|-2.2
|-2.8
|-1.11
|平均值
|-0.43(-0.55)
|-0.67
|-0.86
|-1.11
|中位數
|-0.41(-0.62)
|-0.57
|-0.56
|-1.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.90億
|9.32億
|13.45億
|19.76億
|最低值
|6.21億
|5.55億
|5.72億
|19.76億
|平均值
|6.61億
|7.64億
|8.82億
|19.76億
|中位數
|6.63億
|7.81億
|9.17億
|19.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.30
|-0.08
|-3.66
|-0.28
|0.34
|營業收入
|1,208萬
|2.13億
|2.59億
|2.81億
|3.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Riot Platforms Inc(RIOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
