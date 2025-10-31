search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Riot Platforms Inc(RIOT-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為27.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Riot Platforms Inc(RIOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.62元上修至-0.41元，其中最高估值0.19元，最低估值-1.44元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.19(0.09)-0.110.3-1.11
最低值-1.44(-1.44)-2.2-2.8-1.11
平均值-0.43(-0.55)-0.67-0.86-1.11
中位數-0.41(-0.62)-0.57-0.56-1.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.90億9.32億13.45億19.76億
最低值6.21億5.55億5.72億19.76億
平均值6.61億7.64億8.82億19.76億
中位數6.63億7.81億9.17億19.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.30-0.08-3.66-0.280.34
營業收入1,208萬2.13億2.59億2.81億3.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Riot Platforms Inc(RIOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSRIOT

