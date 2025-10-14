鉅亨速報 - Factset 最新調查：Riot Platforms Inc(RIOT-US)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Riot Platforms Inc(RIOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.67元上修至-0.63元，其中最高估值-0.49元，最低估值-1.44元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.49(-0.49)
|0.11
|0.27
|-1.11
|最低值
|-1.44(-1.44)
|-2.2
|-2.8
|-1.11
|平均值
|-0.7(-0.78)
|-0.55
|-0.74
|-1.11
|中位數
|-0.63(-0.67)
|-0.41
|-0.3
|-1.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.01億
|9.97億
|13.45億
|19.76億
|最低值
|6.21億
|6.40億
|6.41億
|19.76億
|平均值
|6.67億
|8.16億
|9.89億
|19.76億
|中位數
|6.70億
|8.22億
|10.19億
|19.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.30
|-0.08
|-3.66
|-0.28
|0.34
|營業收入
|1,208萬
|2.13億
|2.59億
|2.81億
|3.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Riot Platforms Inc(RIOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
