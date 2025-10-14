鉅亨速報 - Factset 最新調查：Riot Platforms Inc(RIOT-US)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為22.00元

search icon



Factset 最新調查：Riot Platforms Inc(RIOT-US)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Riot Platforms Inc(RIOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.67元上修至-0.63元，其中最高估值-0.49元，最低估值-1.44元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.49(-0.49)0.110.27-1.11
最低值-1.44(-1.44)-2.2-2.8-1.11
平均值-0.7(-0.78)-0.55-0.74-1.11
中位數-0.63(-0.67)-0.41-0.3-1.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.01億9.97億13.45億19.76億
最低值6.21億6.40億6.41億19.76億
平均值6.67億8.16億9.89億19.76億
中位數6.70億8.22億10.19億19.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.30-0.08-3.66-0.280.34
營業收入1,208萬2.13億2.59億2.81億3.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Riot Platforms Inc(RIOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSRIOT

