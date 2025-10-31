非洲豬瘟禁宰運 許舒博：暫忍10幾天還好、肉品業者認為短期影響有限

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-31 17:43

‌



近傳台灣非洲豬瘟防疫破功，行政院下令全國實施豬肉禁宰、禁運管制，目前影響日數最快至 11 月 6 日中午止解禁。對此，商總理事長許舒博今 (31) 日表示，影響應是短期狀況，初步了解，僅豬場驗出豬瘟，他認為忍 10 幾天，應比當年口蹄疫爆發時還好，若疫情能控制，大家也要互相體諒。

非洲豬瘟禁宰運影響，許舒博：暫忍10幾天還好、肉品業者認為短期影響有限。(鉅亨網資料照)

全國商業總會今 (31) 日舉辦商人節暨金商獎頒獎，邀許多中小企業主到場觀禮。許舒博受訪時表示，豬瘟應是短暫的情況，他詢問過肉品與餐飲業者，多數反應是還好，防疫期間溫體豬肉會有一些問題，但目前冷凍豬肉庫存充足。

‌



針對政府宣布活豬禁宰禁運令延長，傳有餐飲業者無豬可賣，宣布休息或改賣其他產品。許舒博表示，目前只有台中梧棲的養豬場有驗出問題，若在防疫期間十幾日能控制，相信影響就不大，忍 10 幾日應比封 10 幾年要好，之前台灣口蹄疫時，就是花了 10 幾、20 幾年才恢復出口。