〈焦點股〉欣興集團旗下同泰11/3擺脫全額交割今爆量攻漲停

鉅亨網記者張欽發 台北


欣興 (3037-TW) 集團除本身進行市場籌資外，旗下軟板廠同泰電子 (3321-TW) 在連續兩季每股淨值重登 5 元之上，將於下周一擺脫全額交割窘況，同時，同泰也擬辦理現金增資籌資達 3.96 億元並獲金管會申報生效，今 (31) 日股價爆量登上漲停價 16.5 元。

cover image of news article
欣興集團旗下同泰電子董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興旗下軟板廠同泰電子也擬辦理現金增資案進行市場籌資，並擬發行 3.3 萬張現增股，暫訂每股 12 元，籌資金額達 3.96 億元。


欣興發行 4.6 萬張現增股及發行可轉換公司債今 (CB)40 億元，其主辦券商爲中國信託證券。同泰電子籌資案的主辦券商爲康和證券 (6016-TW)。

同泰電子最新財報，2025 年 1-9 月營收 16.2 億元，毛利率 5.99%，年增 3.91 個百分點，稅後虧損 1.34 億元，每股虧損 2.52 元。

欣興集團持股 24.57% 的同泰電子，是在今年 3 月 3 日遭打入全額交割，至 11 月 3 日改列爲一般交易，時間剛好 8 個月。

相關行情

台股首頁我要存股
欣興164.5+2.81%
同泰16.5+10.0%
康和證12.8-0.39%

