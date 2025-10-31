正隆越南市場需求升溫、紙器工紙10月起漲價 Q4迎全年營運高峰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-31 09:06

工紙廠正隆 (1904-TW) 指出，由於美國關稅政策塵埃落定，推升越南市場需求升溫，紙器及工紙價格自 10 月起也開始上漲，預期在越南市場帶動下，第四季將迎來今年營運高峰。

正隆表示，由於美國關稅政策底定，不確定性因素消失，帶動越南需求增溫，同步帶動紙器與工紙價格上漲，自 10 月以來已調漲 3 至 5%，且稼動率達 100%，第四季整體越南市場將較去年同期成長，預期第四季將為今年營運高峰。

正隆進一步提到，越南平陽造紙廠第三期工紙機預計明年上半年完工，年產能 40 萬噸，加上原先 70 萬噸的年產能，屆時該廠年產能上看百萬噸。

至於台灣市場，正隆指出，目前台灣價格持平。稼動率方面，紙器稼動率約 85%，工紙則約 90%。其中，中國市場需求不佳，影響整個東南亞市場，外銷略有衰退，因此工紙稼動率從 95% 下滑至 90%。中國市場部分，正隆觀察，雖然近期廢紙價格上漲，不過終端需求仍未見復甦。