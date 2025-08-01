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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.52元下修至2.45元，其中最高估值2.53元，最低估值2.42元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.53(2.6)2.853.18
最低值2.42(2.49)2.52.62
平均值2.46(2.52)2.642.84
中位數2.45(2.52)2.62.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值114.01億119.00億123.78億
最低值111.47億116.00億119.74億
平均值113.16億117.55億122.02億
中位數113.20億117.66億122.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.132.53-4.835.25-1.27
營業收入116.73億127.84億151.13億148.13億106.36億

詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBAX

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