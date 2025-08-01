鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為26.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.52元下修至2.45元，其中最高估值2.53元，最低估值2.42元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.53(2.6)
|2.85
|3.18
|最低值
|2.42(2.49)
|2.5
|2.62
|平均值
|2.46(2.52)
|2.64
|2.84
|中位數
|2.45(2.52)
|2.6
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|114.01億
|119.00億
|123.78億
|最低值
|111.47億
|116.00億
|119.74億
|平均值
|113.16億
|117.55億
|122.02億
|中位數
|113.20億
|117.66億
|122.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.13
|2.53
|-4.83
|5.25
|-1.27
|營業收入
|116.73億
|127.84億
|151.13億
|148.13億
|106.36億
詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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