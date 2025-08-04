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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品BAX-US的目標價調降至25元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至25元，調降幅度3.85%。其中最高估值41元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予百特醫療產品評價：積極樂觀4位、保持中立14位、保守悲觀2位。

百特醫療產品今(4日)收盤價為22.295元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BAX市場預估目標價

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