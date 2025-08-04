鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為78.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元下修至1.85元，其中最高估值2.01元，最低估值1.59元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.01(2.22)
|2.36
|2.31
|最低值
|1.59(1.59)
|1.63
|1.65
|平均值
|1.84(1.9)
|1.97
|2.06
|中位數
|1.85(1.88)
|2.01
|2.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.81億
|36.06億
|37.71億
|38.75億
|最低值
|32.40億
|33.81億
|34.74億
|38.75億
|平均值
|34.16億
|35.12億
|36.24億
|38.75億
|中位數
|34.36億
|35.28億
|36.35億
|38.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.54
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|營業收入
|27.66億
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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