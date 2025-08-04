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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元下修至1.85元，其中最高估值2.01元，最低估值1.59元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.01(2.22)2.362.31
最低值1.59(1.59)1.631.65
平均值1.84(1.9)1.972.06
中位數1.85(1.88)2.012.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.81億36.06億37.71億38.75億
最低值32.40億33.81億34.74億38.75億
平均值34.16億35.12億36.24億38.75億
中位數34.36億35.28億36.35億38.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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