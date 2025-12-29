鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至6.97元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.14元下修至6.97元，其中最高估值9.21元，最低估值5.58元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.21(9.63)
|11.35
|7.3
|最低值
|5.58(5.58)
|6.4
|7.3
|平均值
|7.09(7.33)
|8.66
|7.3
|中位數
|6.97(7.14)
|8.67
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|341.96億
|364.11億
|379.20億
|最低值
|301.13億
|313.18億
|365.98億
|平均值
|328.92億
|346.86億
|372.59億
|中位數
|331.54億
|355.37億
|372.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.28
|15.74
|13.73
|14.31
|8.06
|營業收入
|271.42億
|337.10億
|342.88億
|354.77億
|341.87億
詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
