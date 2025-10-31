鉅亨速報 - Factset 最新調查：微軟(MSFT-US)EPS預估上修至15.86元，預估目標價為633.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共52位分析師，對微軟(MSFT-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.57元上修至15.86元，其中最高估值17.2元，最低估值14.64元，預估目標價為633.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.2(17.2)20.423.8829.04
最低值14.64(14.85)16.8420.5824.69
平均值15.9(15.57)18.6722.0726.72
中位數15.86(15.57)18.6322.0626.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,335.35億4,050.36億4,692.25億5,259.03億
最低值3,099.12億3,459.49億4,003.45億4,936.06億
平均值3,251.40億3,739.48億4,328.46億5,048.28億
中位數3,259.01億3,746.30億4,300.70億4,949.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.059.659.6811.8013.64
營業收入1,680.88億1,982.70億2,119.15億2,451.22億2,817.24億

詳細資訊請看美股內頁：
微軟(MSFT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

