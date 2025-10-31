鉅亨速報 - Factset 最新調查：微軟(MSFT-US)EPS預估上修至15.86元，預估目標價為633.00元
根據FactSet最新調查，共52位分析師，對微軟(MSFT-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.57元上修至15.86元，其中最高估值17.2元，最低估值14.64元，預估目標價為633.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.2(17.2)
|20.4
|23.88
|29.04
|最低值
|14.64(14.85)
|16.84
|20.58
|24.69
|平均值
|15.9(15.57)
|18.67
|22.07
|26.72
|中位數
|15.86(15.57)
|18.63
|22.06
|26.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,335.35億
|4,050.36億
|4,692.25億
|5,259.03億
|最低值
|3,099.12億
|3,459.49億
|4,003.45億
|4,936.06億
|平均值
|3,251.40億
|3,739.48億
|4,328.46億
|5,048.28億
|中位數
|3,259.01億
|3,746.30億
|4,300.70億
|4,949.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.05
|9.65
|9.68
|11.80
|13.64
|營業收入
|1,680.88億
|1,982.70億
|2,119.15億
|2,451.22億
|2,817.24億
