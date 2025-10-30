鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.35元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.24元下修至-0.35元，其中最高估值0.5元，最低估值-1.01元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.5(0.5)
|4.3
|4.7
|最低值
|-1.01(-0.98)
|1.15
|1.68
|平均值
|-0.37(-0.33)
|2.18
|3.54
|中位數
|-0.35(-0.24)
|1.86
|3.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|119.52億
|131.50億
|137.68億
|最低值
|112.45億
|115.77億
|124.57億
|平均值
|115.34億
|120.35億
|127.44億
|中位數
|115.01億
|119.65億
|126.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為90.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.1元，預估目標價為91.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.05元，預估目標價為91.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.04元，預估目標價為92.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇