鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.04元，預估目標價為92.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.02元下修至-0.04元，其中最高估值0.75元，最低估值-0.47元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.75(0.75)55
最低值-0.47(-0.47)1.753.29
平均值0.02(0.04)2.864.3
中位數-0.04(0.02)2.784.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值117.86億131.50億137.68億
最低值112.71億117.74億124.56億
平均值115.62億121.85億129.16億
中位數115.70億121.28億128.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

