鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.04元，預估目標價為92.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.02元下修至-0.04元，其中最高估值0.75元，最低估值-0.47元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.75(0.75)
|5
|5
|最低值
|-0.47(-0.47)
|1.75
|3.29
|平均值
|0.02(0.04)
|2.86
|4.3
|中位數
|-0.04(0.02)
|2.78
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|117.86億
|131.50億
|137.68億
|最低值
|112.71億
|117.74億
|124.56億
|平均值
|115.62億
|121.85億
|129.16億
|中位數
|115.70億
|121.28億
|128.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
