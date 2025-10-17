鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為90.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.21元下修至-0.24元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.98元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.5(0.5)4.74.7
最低值-0.98(-0.98)1.151.68
平均值-0.32(-0.27)2.243.64
中位數-0.24(-0.21)2.083.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值119.52億131.50億137.68億
最低值112.45億115.77億124.57億
平均值115.34億120.35億127.44億
中位數115.01億119.65億126.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

