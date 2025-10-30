鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估下修至27.49元，預估目標價為860.00元
根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Meta平台(META-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.4元下修至27.49元，其中最高估值29.85元，最低估值21.85元，預估目標價為860.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.85(30.28)
|33.07
|41.2
|41.68
|最低值
|21.85(24.86)
|23.45
|27
|32
|平均值
|25.89(28.29)
|29.81
|33.62
|36.8
|中位數
|27.49(28.4)
|29.82
|33.51
|36.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,005.83億
|2,445.90億
|2,982.34億
|3,410.31億
|最低值
|1,909.63億
|2,177.63億
|2,475.76億
|2,855.81億
|平均值
|1,979.78億
|2,325.21億
|2,676.70億
|3,077.48億
|中位數
|1,985.44億
|2,324.83億
|2,670.27億
|3,024.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.22
|13.77
|8.59
|14.87
|23.86
|營業收入
|859.65億
|1,179.29億
|1,166.09億
|1,349.02億
|1,645.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
