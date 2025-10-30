search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估下修至27.49元，預估目標價為860.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Meta平台(META-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.4元下修至27.49元，其中最高估值29.85元，最低估值21.85元，預估目標價為860.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.85(30.28)33.0741.241.68
最低值21.85(24.86)23.452732
平均值25.89(28.29)29.8133.6236.8
中位數27.49(28.4)29.8233.5136.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,005.83億2,445.90億2,982.34億3,410.31億
最低值1,909.63億2,177.63億2,475.76億2,855.81億
平均值1,979.78億2,325.21億2,676.70億3,077.48億
中位數1,985.44億2,324.83億2,670.27億3,024.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.2213.778.5914.8723.86
營業收入859.65億1,179.29億1,166.09億1,349.02億1,645.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

