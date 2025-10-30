search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.48元，其中最高估值3.16元，最低估值1.99元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.16(3.16)3.413.994.28
最低值1.99(2.03)2.312.714.28
平均值2.48(2.58)3.053.644.28
中位數2.48(2.57)3.133.754.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值397.28億429.01億451.06億466.50億
最低值373.61億398.30億420.46億466.50億
平均值384.82億410.57億434.88億466.50億
中位數384.20億409.03億435.79億466.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS3.542.833.583.31
營業收入290.59億322.28億359.52億361.48億

詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

