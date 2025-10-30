鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為95.00元
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.48元，其中最高估值3.16元，最低估值1.99元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.16(3.16)
|3.41
|3.99
|4.28
|最低值
|1.99(2.03)
|2.31
|2.71
|4.28
|平均值
|2.48(2.58)
|3.05
|3.64
|4.28
|中位數
|2.48(2.57)
|3.13
|3.75
|4.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|397.28億
|429.01億
|451.06億
|466.50億
|最低值
|373.61億
|398.30億
|420.46億
|466.50億
|平均值
|384.82億
|410.57億
|434.88億
|466.50億
|中位數
|384.20億
|409.03億
|435.79億
|466.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.54
|2.83
|3.58
|3.31
|營業收入
|290.59億
|322.28億
|359.52億
|361.48億
詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
