鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估上修至6.6元，預估目標價為212.00元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.6元，其中最高估值6.67元，最低估值6.5元，預估目標價為212.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.67(6.55)
|7.67
|8.53
|9.43
|最低值
|6.5(6.48)
|7.2
|8.05
|9.25
|平均值
|6.59(6.52)
|7.47
|8.26
|9.34
|中位數
|6.6(6.5)
|7.5
|8.23
|9.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.05億
|41.80億
|46.19億
|50.50億
|最低值
|38.44億
|40.15億
|41.25億
|46.81億
|平均值
|38.74億
|40.94億
|43.47億
|48.65億
|中位數
|38.74億
|40.72億
|43.48億
|48.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.83
|3.66
|4.38
|4.96
|6.30
|營業收入
|24.78億
|27.65億
|29.88億
|32.83億
|36.31億
詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
