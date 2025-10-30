search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估上修至6.6元，預估目標價為212.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.6元，其中最高估值6.67元，最低估值6.5元，預估目標價為212.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.67(6.55)7.678.539.43
最低值6.5(6.48)7.28.059.25
平均值6.59(6.52)7.478.269.34
中位數6.6(6.5)7.58.239.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.05億41.80億46.19億50.50億
最低值38.44億40.15億41.25億46.81億
平均值38.74億40.94億43.47億48.65億
中位數38.74億40.72億43.48億48.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.833.664.384.966.30
營業收入24.78億27.65億29.88億32.83億36.31億

詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITT

