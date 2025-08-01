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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司ITT-US的目標價調升至186元，幅度約3.62%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對ITT公司(ITT-US)提出目標價估值：中位數由179.5元上修至186元，調升幅度3.62%。其中最高估值202元，最低估值168元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予ITT公司評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。

ITT公司今(1日)收盤價為170.01元。近5日股價上漲3.62%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ITT市場預估目標價

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