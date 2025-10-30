search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至3.57元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.57元，其中最高估值10.48元，最低估值1.65元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.48(10.48)11.816.545.8
最低值1.65(1.65)2.633.614.43
平均值3.96(3.86)4.835.225.12
中位數3.57(3.5)4.345.375.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值199.93億204.19億196.96億190.85億
最低值155.63億162.42億168.73億186.71億
平均值162.29億172.80億181.09億188.78億
中位數159.07億170.82億179.01億188.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.9919,420.599.063.67-0.30
營業收入88.98億160.25億165.27億190.29億176.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTX

相關行情

台股首頁我要存股
Ternium S.A. - ADR35.84-5.36%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty